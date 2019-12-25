Лучшим учителям Ленобласти вручили награды на сцене Мариинского театра

Более 27 тысяч педагогов работают сегодня в школах и учреждениях Ленобласти.

В Мариинском театре в Петербурге состоялся областной праздник, посвященный Дню учителя. Педагогов Ленинградской области поздравили с профессиональным праздником, а наиболее отличившимся специалистам вручили региональные и отраслевые награды. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Учителям передали поздравительное письмо от главы региона. В нем отмечается, что в области продолжается развитие образовательной инфраструктуры, строительство новых школ и обновление материально-технической базы. Также в образовательный процесс внедряются современные программы.

В Ленинградской области сейчас работают 923 образовательные организации, где трудятся более 27 тыс. педагогов.

Праздничную программу продолжил концерт. Завершился вечер балетом "Анюта" на сцене Мариинского театра.

Ранее педагоги из Петербурга назвали желанные подарки.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти.