Исследования ученых из Петербурга опубликовало научное издательство в Нью-Йорке

Ученые Педиатрического университета выпустили две книги в Нью-Йорке.

В Нью-Йорке издательство Nova Science Publishers выпустило две научные книги, посвященные сепсису у детей. Авторами трудов стали профессора и специалисты Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, сообщила пресс-служба СПбГПМУ.

Монографии получили названия "Неонатальный сепсис" и "Педиатрический сепсис". В книгах обобщен научный и практический опыт специалистов, а также представлены исследования пограничных состояний в педиатрии и неонатологии и подходов к оказанию медицинской помощи детям в таких случаях.

Публикация стала очередным примером сотрудничества зарубежных научных издательств с представителями российской медицины. Ранее монографии специалистов Педиатрического университета также выходили в западных издательствах.

В СПбГПМУ отмечают, что Петербург и Ленинградская школа медицины исторически сформировали значительный опыт в лечении заболеваний у детей, детской хирургии, реаниматологии и анестезиологии.

Nova Science Publishers специализируется на научной, технической и медицинской литературе. Ежегодно издательство выпускает более 1 тыс. новых книг и около 50 научных журналов, которые индексируются в международных базах Scopus и Web of Science.

Ранее мы сообщили о том, что квартира-мастерская художника Николая II ушла с молотка за 80 млн рублей.

Фото: Magnific