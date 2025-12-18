Квартира-мастерская художника Николая II ушла с молотка за 80 млн рублей

В Петербурге с молотка ушла уникальная четырёхэтажная квартира-мастерская, расположенная в знаменитом "Доме с башней" на Каменноостровском проспекте, 16. Итоговая стоимость сделки составила 80 миллионов рублей, сообщает аукционный дом "Литфонд".

Это историческое пространство было спроектировано и построено в 1906 году специально для барона Эрнеста фон Липгарта — личного живописца императора Николая II и главного хранителя картинной галереи Императорского Эрмитажа.

Квартира впечатляет своей архитектурой и видами: окна выходят на Австрийскую площадь и оживлённый Каменноостровский проспект. Внутренняя планировка сохранила исторический облик и включает в себя просторный колонный зал, овальный кабинет, а также уединённую башню с круглыми окнами.

Новым владельцем объекта с богатейшим культурным наследием стал покупатель, который получит помещение с практически неизменной планировкой, бережно сохранённой наследниками на протяжении 120 лет.

Ранее мы сообщили о том, что автограф Довлатова в Петербурге выставили на торги.

Фото: "Литфонд"