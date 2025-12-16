Первый день ПМЭФ в Петербурге посетили делегации из 130 стран мира

На форуме представлены Танзания, Узбекистан и Саудовраская Аравия в статусе гостей.

В Петербурге завершился первый день 29-го Петербургского международного экономического форума. Мероприятие продлится до 6 июня. По данным оргкомитета, участие подтвердили представители 130 государств и территорий. Утро для некоторых гостей началось с закрытого неба над Пулково и лёгкой дымки, однако к полудню конгрессно-выставочный центр "Экспофорум" заполнился людьми.

Среди стран-гостей особое внимание привлекают Танзания (её президент Самия Сулуху Хассан лично прибыла на форум), Узбекистан (президент Шавкат Мирзиёев выступит на ПМЭФ, а на стенде показан макет современного мусоросжигательного завода) и Саудовская Аравия (высокотехнологичный стенд, где предлагают 20 сортов фиников и лимонады). На форум также приехал принц королевства Абдель Азиз бен Сальман.

Свои достижения демонстрируют и российские регионы. Челябинск позиционирует себя как культурная столица России. Луганск угощает свежеобжаренным кофе, конфетами, мороженым и мясными деликатесами. Донецк предлагает гостям собрать "аромат Донбасса" на основе промышленных запахов, степного ветра и подсолнухов.

Центральное место на петербургском стенде занимает макет реконструкции исторической тюрьмы "Кресты", которую превратят в общественное пространство. Рядом представлены другие значимые инфраструктурные проекты города.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 выставили на продажу личный компьютер Стива Джобса за 35 млн рублей.

Фото: Piter.TV