На ПМЭФ 2026 анонсировали запуск магистерской программы СПбГУ

На полях ПМЭФ-2026 объявили о создании новой магистерской программы. Студенты будут учиться превращать идеи в прибыльные проекты на стыке контента, технологий и цифровых платформ.

Санкт-Петербургский государственный университет совместно с партнёрами создаст магистерскую программу "Управление проектами в креативной экономике". О старте направления сообщил директор Школы креативной экономики СПбГУ Данил Толмачев на полях Петербургского международного экономического форума в 2026 году.

Студенты, обучающиеся по этой специальности, освоят инструменты, влияющие на развитие творческих индустрий. В их число войдут работа с аудиторией, продвижение цифровых продуктов, аудиопроизводство, финансовый анализ и управление проектами.

Директор Школы креативной экономики объяснил, что много работает с творческими индустриями и в какой-то момент стало очевидно: они должны приносить прибыль. Именно поэтому в названии программы присутствует слово "экономика" — это не украшение, а суть. По его словам, вуз готовит не теоретиков, а специалистов, которые умеют превращать идеи в проекты и бизнес вместе с теми, кто уже это делает.

В преподавательский состав направления войдут не только учёные СПбГУ, но и руководители компаний-партнёров. Программа ориентирована на подготовку нового поколения управленцев — людей, способных запускать и масштабировать продукты на стыке контента, технологий и цифровых платформ.

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Фото: Piter.tv