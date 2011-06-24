Изучение английского языка в 5-7-х классах сократят до 2 часов в неделю

В Минпросвещения России раскрыли нововведения по обучению иностранным языкам.

Российское министерство по просвещению разработало проект приказа, согласно которому с 1 сентября 2025 года количество часов, выделяемых на изучение английского языка в пятых-седьмых классах, сокращается до двух в неделю. Также чиновники из профильного ведомства заметили, что сокращение количества уроков по немецкому языку планируется с 2026 года.

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного (английского) языка, - 408 часов: в 5-м классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 6-м классе - 68 часов (2 часа в неделю), в 7-м классе - 68 часов (2 часа в неделю) текст документа из федерального правительства

Дополнительно федеральное нововведение затронет обучение испанского, китайского и французского языков с 1 сентября 2025 года. Согласно правительственному документу, сокращение часов изучения немецкого языка вступит в законную силу с 1 сентября 2026 года и будет применяться по стране при приеме детей на обучение по образовательной программе начального общего образования, начиная с 2026-2027 учебного года.

Минимальная стипендия в вузах с 1 сентября 2025 года составит 2 224 рубля.

