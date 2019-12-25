Студент получил 12 лет за поджог тепловоза в Липецкой области

Преступление произошло в декабре 2025 года.

Военный суд признал молодого человека виновным в совершении теракта на железной дороге в Липецкой области. Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Следствие установило, в декабре 2025 года студент учебного заведения из Ельца вступил в переписку с неустановленным лицом. В ходе общения с мессенджере в парню предложили совершить поджог тепловоза, якобы для решения финансовых проблем.

После этого студент приехал на территорию локомотивного депо. Здесь он разбил молотком стекло кабины управления тепловоза, залил ее бензин и поджег. Все действия он транслировал по видеосвязи со своего телефона. Подсудимый признал вину частично, настаивая на отсутствии умысла на совершение террористического акта.

Ранее мы сообщали, что во Всеволожске подросток поджег полицейский автомобиль по указке украинских кураторов.

Фото: Piter.tv