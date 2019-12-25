Подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске по указке кураторов

Юноша полностью признал свою вину.

Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в поджоге служебного автомобиля на территории отдела во Всеволожске, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел ночью 14 июля.

Предполагаемым злоумышленником оказался уроженец Алтайского края: его поймали в гостинице на Старо-Петергофском шоссе в Северной столице. По словам молодого человека, он был завербован неизвестными кураторами через мессенджер. Подросток выполнял различные поручения в нескольких городах.

Следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Юноша полностью признал свою вину, его поместили в изолятор временного содержания.

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Фото: Piter.TV