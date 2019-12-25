  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске по указке кураторов
Сегодня, 15:36
80
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Подросток поджег полицейский автомобиль во Всеволожске по указке кураторов

0 0

Юноша полностью признал свою вину.

Полицейские задержали 17-летнего подозреваемого в поджоге служебного автомобиля на территории отдела во Всеволожске, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Инцидент произошел ночью 14 июля. 

Предполагаемым злоумышленником оказался уроженец Алтайского края: его поймали в гостинице на Старо-Петергофском шоссе в Северной столице. По словам молодого человека, он был завербован неизвестными кураторами через мессенджер. Подросток выполнял различные поручения в нескольких городах. 

Следователи возбудили уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ. Юноша полностью признал свою вину, его поместили в изолятор временного содержания. 

Ранее на Piter.TV: молодой мужчина ответит перед судом за поджог иномарки на проспекте Медиков. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии