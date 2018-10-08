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Молодой мужчина ответит перед судом за поджог иномарки на проспекте Медиков
Сегодня, 11:25
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Молодой мужчина ответит перед судом за поджог иномарки на проспекте Медиков

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Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,8 млн рублей.

Прокуратура Петроградского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 23-летнего уроженца Мурманской области, которому вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ. По информации надзорного ведомства, в декабре 2025 года на проспекте Медиков фигурант облил легковоспламеняющейся жидкостью автомобиль Mercedes, а затем поджег его. Общая сумма причиненного ущерба превысила 3,8 млн рублей. 

По словам обвиняемого, он совершил преступление по указаниям третьих лиц, полученным в мессенджере. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

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Фото: Piter.TV 

Теги: поджог, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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