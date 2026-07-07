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Петербуржец устроил пожар в историческом здании на Петровской косе

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Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Полиция Петроградского района поймала мужчину за поджог памятника архитектуры на Петровской косе. Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пожар в историческом здании произошел днем 6 июля. Возгорание оперативно ликвидировали, пострадавших нет. 

По подозрению задержали 34-летнего местного жителя, который зашел в дом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и закурил. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге мусорных баков в Московском районе. Пламя перекинулось на расположенный рядом гараж и припаркованный автомобиль Omoda.

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: петроградский район, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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