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В Аптекарском переулке иностранца задержали за финансирование ФБК*

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По оперативным данным, он отправил экстремистской организации 900 рублей.

В Петербурге полиция задержала гражданина европейской страны, который перевел средства экстремистской организации – "Фонду борьбы с коррупцией"*. Об этом рассказали в МВД России. 

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ возбудили ранее, поймали 41-летнего мужчину по месту жительства в доме в Аптекарском переулке 17 августа. По оперативным данным, он отправил ФБК* 900 рублей. В квартире задержанного проведены следственно-оперативные действия, изъяты ноутбук и телефон. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: главу религиозной организации в Ленобласти подозревают в финансировании ФБК*. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещен в России. 

Теги: мвд, петроградский район
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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