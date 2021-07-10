В Аптекарском переулке иностранца задержали за финансирование ФБК*

По оперативным данным, он отправил экстремистской организации 900 рублей.

В Петербурге полиция задержала гражданина европейской страны, который перевел средства экстремистской организации – "Фонду борьбы с коррупцией"*. Об этом рассказали в МВД России.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ возбудили ранее, поймали 41-летнего мужчину по месту жительства в доме в Аптекарском переулке 17 августа. По оперативным данным, он отправил ФБК* 900 рублей. В квартире задержанного проведены следственно-оперативные действия, изъяты ноутбук и телефон. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: главу религиозной организации в Ленобласти подозревают в финансировании ФБК*.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов, признан экстремистской и нежелательной организацией и запрещен в России.