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Курьер мошенников забрал у пожилой петербурженки почти 1,4 млн рублей
Сегодня, 12:16
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Курьер мошенников забрал у пожилой петербурженки почти 1,4 млн рублей

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Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

В Петербурге полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку. 

По информации МВД России, ночью 23 сентября к правоохранителям обратилась 79-летняя жительница дома 17 по улице Коллонтай. Женщина сообщила, что после телефонных разговоров с неизвестными под предлогом декларирования средств она отдала доставщику около 1,4 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

На Загребском бульваре утром 24 сентября по подозрению поймали 30-летнего мужчину из Фрунзенского района. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет житель Петербурга, который отдал свою карту мошенникам. С использованием его платежного средства аферисты осуществили 11 операций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: мвд, мошенничество
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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