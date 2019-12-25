Курьер мошенников забрал у пожилой петербурженки почти 1,4 млн рублей

Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

В Петербурге полицейские задержали курьера мошенников, обманувшего пенсионерку.

По информации МВД России, ночью 23 сентября к правоохранителям обратилась 79-летняя жительница дома 17 по улице Коллонтай. Женщина сообщила, что после телефонных разговоров с неизвестными под предлогом декларирования средств она отдала доставщику около 1,4 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

На Загребском бульваре утром 24 сентября по подозрению поймали 30-летнего мужчину из Фрунзенского района. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: перед судом предстанет житель Петербурга, который отдал свою карту мошенникам. С использованием его платежного средства аферисты осуществили 11 операций на общую сумму свыше 1 млн рублей.

Фото: Piter.TV