"Дети верят чаще": в ЦБ рассказали, как мошенники используют образ кумиров

Дети чаще взрослых склонны верить заманчивым предложениям.

Мошенники стали вовлекать детей в свои схемы, предлагая им участие в проектах от имени известных людей или любимых блогеров. Об этом РИА Новости рассказали в Центральном Банке.

Регулятор отметил, что несовершеннолетние склонны чаще взрослых доверять подобным предложениям, особенно если они исходят якобы от кумиров. Кроме того, по данным Центробанка, злоумышленники могут запугивать, торопить и давить на детей.

В ЦБ предупредили, что школьники склонны попасться на уловки аферистов, если те начинают угрожают им или их родственникам. Таким образом преступники нередко получают доступ к счету подростка, а также могут заставить его передать личные и финансовые данные родителей.

Для защиты родителям рекомендуют объяснить ребенку, что нельзя сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли, данные карт и другую информацию семьи. При подозрительном звонке или сообщении нужно сразу прекратить разговор и сообщить о нем взрослым.

Ранее петербуржцев предупредили о мошенничестве с фальшивыми розыгрышами.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)