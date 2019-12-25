  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Дети верят чаще": в ЦБ рассказали, как мошенники используют образ кумиров
Сегодня, 10:41
138
ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

"Дети верят чаще": в ЦБ рассказали, как мошенники используют образ кумиров

0 0

Дети чаще взрослых склонны верить заманчивым предложениям.

Мошенники стали вовлекать детей в свои схемы, предлагая им участие в проектах от имени известных людей или любимых блогеров. Об этом РИА Новости рассказали в Центральном Банке.

Регулятор отметил, что несовершеннолетние склонны чаще взрослых доверять подобным предложениям, особенно если они исходят якобы от кумиров. Кроме того, по данным Центробанка, злоумышленники могут запугивать, торопить и давить на детей.

В ЦБ предупредили, что школьники склонны попасться на уловки аферистов, если те начинают угрожают им или их родственникам. Таким образом преступники нередко получают доступ к счету подростка, а также могут заставить его передать личные и финансовые данные родителей.

Для защиты родителям рекомендуют объяснить ребенку, что нельзя сообщать незнакомцам коды из СМС, пароли, данные карт и другую информацию семьи. При подозрительном звонке или сообщении нужно сразу прекратить разговор и сообщить о нем взрослым.

Ранее петербуржцев предупредили о мошенничестве с фальшивыми розыгрышами.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, мошенничество, россия, центробанк
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии