Петербуржцев предупредили о мошенничестве с фальшивыми розыгрышами

Петербуржцев предупредили о новом способе кражи денег через "выигрыши".

Петербуржцев предупредили о мошеннических схемах с фальшивыми лотереями, розыгрышами и виртуальными подарками. Злоумышленники распространяют ссылки на поддельные сайты, где пользователям обещают крупные выигрыши от известных брендов. После этого жертвам предлагают указать данные банковской карты и заплатить за получение якобы выигранных средств. По данным argumenti.ru, только схема с виртуальными коробками принесла мошенникам более 80 млн рублей с начала 2023 года. Всего известно как минимум о 6 подобных "партнерских программах".

Одна из распространенных схем получила название "коробочный скам". Пользователю предлагают открыть несколько виртуальных коробок, после чего система якобы показывает денежный приз. Чтобы получить его, человека просят оплатить конвертацию, идентификацию или разблокировку перевода. В действительности никакого выигрыша нет. Похожие схемы используют при розыгрышах техники, в том числе iPhone, а также под видом игры "Тайный Санта", когда участника убеждают заплатить несуществующую пошлину за подарок. В декабре 2025 года за одну неделю через один из таких сайтов злоумышленники похитили около 200 тыс. рублей. Кроме того, мошенники проводят прямые эфиры в соцсетях и обещают выплаты за платные подарки.

Эксперты отмечают, что схемы обмана становятся более персонализированными на фоне утечек данных. В 2024 году в открытый доступ попали 259 баз российских компаний, а почти 95% поддельных ресурсов были размещены в США.

Ранее мы сообщили о том, что мошенники стали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду.

Фото: Piter.TV