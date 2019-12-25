В Петербурге наградили студентов за дипломные работы для города

1. В Петербурге присудили премии за дипломные проекты по заданиям властей.

В Петербурге 80 выпускников вузов получили премии Правительства города за дипломные проекты, выполненные по заданиям исполнительных органов государственной власти. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Каждому победителю конкурса предусмотрена единовременная выплата в размере 30 тыс. руб. При выборе лауреатов комиссия учитывала актуальность работ, их научную новизну и практическую значимость для решения социально-экономических задач Петербурга.

Для участия в конкурсе выпускники должны были защитить дипломный проект минимум на оценку "хорошо" и успешно пройти преддипломную практику в профильном городском ведомстве. К работе также требовался положительный отзыв представителя органа власти, выступавшего заказчиком.

Еще одним условием было написание научной статьи по материалам дипломного проекта. Она должна была получить рецензию руководителя-консультанта со стороны соответствующего исполнительного органа власти.

Премии за дипломные проекты по заданиям городских властей в Петербурге присуждают ежегодно с 2007 года. Программа позволяет выпускникам применять результаты своих исследований при решении практических задач города.

Ранее студент Университета имени Бонч-Бруевича подал иск к вузу из-за отчисления в начале учебного года после спора с проректором.

Фото: Magnific