Петербург наградил 80 выпускников за практичные дипломные работы

В Петербурге выпускникам вузов выплатили по 30 тыс. руб. за дипломы.

В Петербурге 80 выпускников вузов получили премии Правительства города за дипломные проекты, выполненные по заданиям исполнительных органов власти. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Размер каждой премии составляет 30 тыс. руб. Победителей определили по итогам городского конкурса. К участию допускались дипломные проекты, защищенные на оценки "хорошо" или "отлично".

Одним из условий конкурса было успешное прохождение преддипломной практики. Результат должен был подтверждаться положительным отзывом соответствующего исполнительного органа власти Петербурга. При этом тема дипломной работы не должна была меняться в процессе ее подготовки.

К конкурсным работам также предъявлялись требования по актуальности и практической значимости. Проекты должны были быть ориентированы на решение задач, имеющих значение для развития Петербурга и работы городских органов власти.

Премии Правительства Петербурга за дипломные проекты, выполненные по заданиям исполнительных органов власти, присуждаются ежегодно с 2007 года. Программа направлена на повышение качества подготовки выпускников и их конкурентоспособности.

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Фото: Piter.TV