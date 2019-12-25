Петербургская "Теплосеть" отмечает юбилей с огромной сетью за плечами

Она стала одной из крупнейших систем Петербурга.

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" 3 октября отмечает 95-летие. Предприятие, созданное в 1931 году, сегодня обслуживает около 2700 км инженерных коммуникаций и обеспечивает передачу примерно половины тепловой энергии, потребляемой городом.

С юбилеем руководство и коллектив компании поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что от работы предприятия зависит теплоснабжение жилых домов, школ, больниц и детских садов. По словам главы города, недавнее приобретение акций "Теплосети" Петербургом создает возможности для реализации комплексной программы модернизации инфраструктуры компании.

История предприятия началась в 1931 году, когда в составе треста "Электроток" появилось первое в СССР Управление тепловыми сетями. На тот момент в Ленинграде работали 5 тепловых электростанций, а общая протяженность тепловых сетей составляла 16 км. К ним были подключены 94 здания.

За 95 лет масштаб системы значительно увеличился. Сейчас "Теплосеть Санкт-Петербурга" эксплуатирует около 2700 км инженерных коммуникаций и обеспечивает передачу примерно 50 % тепловой энергии города.

Беглов также отметил вклад специалистов и ветеранов предприятия в развитие городской инфраструктуры. По его словам, профессиональный опыт коллектива и сложившиеся традиции надежности позволяют обеспечивать стабильную работу системы теплоснабжения Петербурга.

Губернатор поблагодарил сотрудников "Теплосети" за работу и вклад в развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры города.

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Фото: pxhere.com