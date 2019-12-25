На Неве 3 октября ограничат движение маломерных судов из-за соревнований

На Большой и Средней Невке введут ограничения для маломерных судов.

В Петербурге 3 октября временно ограничат движение маломерных судов на двух участках Невы. Ограничения будут действовать из-за физкультурного мероприятия "Закрытие гребного сезона", сообщили в Комитете по транспорту города.

Запрет введут с 10:30 до 13:00. В это время маломерным судам будет запрещено не только двигаться, но и останавливаться или стоять на стоянке на определенных участках акватории. Ограничения затронут Большую Невку на участке между Средней Невкой и баром Большой Невки, а также Среднюю Невку от бара Большой Невки до Большой Невки.

Мера распространяется на все типы и категории маломерных судов. Исключение сделано для специализированных судов и плавсредств, которые непосредственно задействованы в проведении мероприятия.

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Фото: Piter.TV