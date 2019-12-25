ОРВИ без температуры стали чаще встречаться в Петербурге осенью 2026-го

Петербуржцев предупредили об ОРВИ без температуры с затяжным течением.

В Петербурге этой осенью участились случаи ОРВИ, которые протекают без повышения температуры. При этом у заболевших могут сохраняться выраженные симптомы и длительное течение инфекции. Как рассказал "Деловому Петербургу" врач-инфекционист "Инвитро" Андрей Поздняков, среди характерных признаков такого течения заболевания — сильная боль в горле, насморк, слабость и симптомы, сохраняющиеся в течение 1,5–2 недель при нормальной температуре.

По словам специалиста, подобная картина нередко наблюдается при коронавирусной инфекции. Схожие симптомы могут вызывать риновирусы и бокавирусы. Если основным проявлением становится кашель, среди возможных причин врачи рассматривают хламидийные и микоплазменные респираторные инфекции. Какой возбудитель преобладает в текущем сезоне, станет известно после получения лабораторных данных Роспотребнадзора.

Терапевт и врач УЗИ Lahta Clinic Идар Эздеков отметил, что нормальная температура не означает отсутствия заразности или легкого течения заболевания. По его словам, после COVID-19 у некоторых пациентов также сохраняются слабость и проблемы с концентрацией внимания, а среди возможных осложнений встречается миокардит.

Медики напоминают, что наиболее высокая заразность при ОРВИ обычно приходится на первые 3 дня болезни. При появлении симптомов респираторной инфекции специалисты рекомендуют оставаться дома, даже если температура остается нормальной.

Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, помогает ли острая пища бороться с вирусами.

Фото: Piter.tv