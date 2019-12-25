Более 22,7 тысяч случаев ОРВИ и гриппа зарегистрировали в Петербурге

В Северной столице выявили свыше 22,7 тыс. заболевших, в Ленобласти — более 12,9 тыс. В обоих регионах преобладают вирусы негриппозной этиологии.

В Петербурге и Ленинградской области за 39-ю неделю 2026 года зарегистрировали более 35,6 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. По данным регионального управления Роспотребнадзора, в обоих субъектах отмечается умеренный рост заболеваемости.

В Санкт-Петербурге за неделю выявили свыше 22,7 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. В Ленинградской области количество заболевших превысило 12,9 тыс. человек.

Результаты вирусологического мониторинга показывают, что в Петербурге и Ленобласти сейчас преобладают возбудители негриппозной этиологии.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сделать прививку от гриппа, чтобы снизить риск заболевания и возможных осложнений. Вакцинация необходима всем категориям граждан, однако особое внимание на нее следует обратить семьям с детьми от 6 месяцев, людям старше 60 лет и пациентам с хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми патологиями.

Оптимальным временем для вакцинации специалисты называют период с сентября по ноябрь.

Роспотребнадзор рассказал жителям Петербурга, помогает ли острая пища бороться с вирусами.

Фото: Piter.tv