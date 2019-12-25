Владелец "Гранд Каньона" стал совладельцем здания на Большой Конюшенной

В центре Петербурга у здания за 500 млн рублей может появиться отель.

В Петербурге владельцем здания на Большой Конюшенной улице, 11 стал бизнесмен Мусса Экзеков. Объект в начале сентября оформили в долевую собственность. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Согласно сведениям издания, владельцами здания стали ООО "Гранд Конюшенная", ООО "Коннэкт" и физическое лицо, имя которого не раскрывается. По данным СПАРК, "Гранд Конюшенная" принадлежит Экзекову напрямую и через ООО "Соломон". Кроме того, бизнесмен владеет ООО "Коннэкт".

Мусса Экзеков известен как владелец торгового центра "Гранд Каньон" на проспекте Энгельса. "Фонтанка" направила ему запрос по поводу приобретения здания.

Постройка на Большой Конюшенной, 11 относится к объектам культурного наследия федерального значения. Здание возвели в конце XIX века по проекту архитектора Леонтия Бенуа. Оно находится на территории квартала "Дворы Капеллы" и входит в пешеходную зону между Большой Конюшенной улицей, Певческой капеллой и набережной Мойки.

Продавец объекта в выписке Росреестра не указан. При этом, как отмечает "Деловой Петербург", косвенные данные могут указывать на предпринимателя Бойгару Авсаджанашвили, основателя петербургской сети магазинов одежды "Бабочка".

Эксперты, опрошенные изданием, оценили стоимость сделки в 450–500 млн руб. По их мнению, здание в дальнейшем может быть переоборудовано под гостиницу или апарт-отель.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России.

Фото: Piter.tv