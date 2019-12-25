На "Скандинавии" в Ленобласти погибли два человека в ДТП с грузовиками

Движение по "Скандинавии" ограничили после аварии с 2 грузовиками.

Смертельная авария произошла вечером 30 сентября на 83-м км трассы А-181 "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области. Столкнулись 2 грузовых автомобиля, двигавшихся в попутном направлении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, участниками ДТП стали грузовик Volvo, перевозивший лес, и КАМАЗ. После столкновения водитель и пассажир КАМАЗа погибли. Водитель Volvo в результате аварии не пострадал и отказался от медицинской помощи.

После ДТП проезд по трассе в сторону Выборга организовали по 1 полосе. Движение в направлении Петербурга остается свободным. Расположенное рядом с местом аварии мостовое сооружение повреждений не получило.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", серьезных заторов на участке трассы, где произошло ДТП, не зафиксировано.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти