Мужчина с гранатой пришел за напитками и устроил переполох в магазине

В Ленобласти мужчина с гранатой угрожал посетителям магазина.

В поселке Глажево Ленинградской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в продуктовый магазин с гранатой. Он демонстрировал боеприпас посетителям и сотрудникам, а также угрожал им.

По данным телеканала "Санкт-Петербург", мужчина был одет в спортивную одежду и вел себя агрессивно. В магазине он пытался разогнуть усики, фиксирующие чеку гранаты, чтобы выдернуть кольцо. После этого мужчина вышел на улицу и привел изделие в действие.

Взрыв оказался громким, однако никто не пострадал. Позже выяснилось, что предмет был пиротехническим изделием, а не боевой гранатой.

Суд с учетом позиции прокурора избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Старший помощник прокурора Ленинградской области по взаимодействию со СМИ Маргарита Швецова сообщила, что мужчине предстоит ответить за хулиганство.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)