В Петербурге до 2027 года определят потребность в новых объектах ГО

Смольный решил расширить перечень объектов гражданской обороны в Петербурге.

В Петербурге планируют дополнить перечень объектов гражданской обороны. Соответствующий проект изменений в постановление о создании и содержании защитных сооружений опубликовал Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности города.

Документ предусматривает включение в постановление отдельного пункта об "иных объектах ГО". Речь идет об объектах, которые непосредственно не относятся к защитным сооружениям гражданской обороны, но используются для выполнения соответствующих задач.

Согласно проекту, исполнительные органы власти Петербурга должны до февраля 2027 года представить в профильный комитет информацию о потребности в дополнительных объектах. Также необходимо предоставить сведения о ремонте и содержании уже существующих объектов.

К основным защитным сооружениям гражданской обороны относятся убежища, противорадиационные укрытия и укрытия. В более широкую категорию объектов ГО входят, в частности, пункты управления, склады имущества, коммуникации и другие объекты, необходимые для выполнения задач гражданской обороны.

Изменения связаны с пересмотром городских приоритетов в этой сфере. Накануне вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников сообщил, что в городе завершилась инвентаризация укрытий. Сейчас власти определяют, какие объекты необходимо приводить в порядок в первую очередь и где требуется проведение соответствующих работ.

При оценке состояния и расположения объектов учитываются различные возможные угрозы, в том числе связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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