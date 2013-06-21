Гаишники в Ингушетии во время погони подстрелили 10-летнего ребенка

Мальчик сидел на заднем сиденье и получил сквозное ранение голени.

В Ингушетии погоня полицейских со стрельбой закончилась ранением 10-летнего мальчика. Сотрудники ДПС пылись остановить два автомобиля, сообщил Telegram-канал "112".

По данным издания, правоохранители заметили на федеральной трассе две легковушки, летевшие на огромной скорости. Когда водителей попросили произвести остановку, те проигнорировали их и наоборот увеличили скорость.

Тогда полицейским пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух, а потом выстрелить по колесам. В итоге, им удалось остановить один автомобиль, второй – скрылся.

В момент погони в машине находился ребенок и пуля попала ему в ногу. Медики срочно прооперировали мальчика, его состояние сейчас оценивают как средней тяжести. Оба водителя, участвовавшие в погоне, задержаны. Суд назначил каждому их них по 10 суток административного ареста.

Фото: Piter.TV