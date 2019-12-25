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Обвиняемая в убийстве на Петергофском шоссе получила 8,5 лет колонии
Сегодня, 16:46
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Обвиняемая в убийстве на Петергофском шоссе получила 8,5 лет колонии

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Женщина напала с предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, на бывшего мужа.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Как сообщили в надзорном ведомстве 5 октября, в марте обвиняемая находилась в квартире на Петергофском шоссе. Во время бытового конфликта злоумышленница нанесла бывшему супругу не менее 13 ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. Мужчина скончался сразу от полученных травм. 

С учетом позиции государственного обвинителя фигурантке назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что напавшая на женщину с ножом в петербургском метро отправлена в колонию. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Новости СПб, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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