Обвиняемая в убийстве на Петергофском шоссе получила 8,5 лет колонии

Женщина напала с предметом, обладающим колюще-режущими свойствами, на бывшего мужа.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении женщины, которой вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили в надзорном ведомстве 5 октября, в марте обвиняемая находилась в квартире на Петергофском шоссе. Во время бытового конфликта злоумышленница нанесла бывшему супругу не менее 13 ударов предметом, обладающим колюще-режущими свойствами. Мужчина скончался сразу от полученных травм.

С учетом позиции государственного обвинителя фигурантке назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы рассказывали о том, что напавшая на женщину с ножом в петербургском метро отправлена в колонию.

Фото: Piter.TV