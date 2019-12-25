Тела женщины и трехлетнего сына нашли после пожара в Подмосковье

Причиной возгорания названа неисправность электросети.

Женщина и ее маленький ребенок погибли во время пожара в доме в Богородском городском округе Московской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

Возгорание охватило дом, расположенный на территории СНТ "Станкоагрегат". Во время тушения спасатели обнаружили тела 41-летней женщины и ее трехлетнего сына с ожогами.

Предварительной причиной возгорания следователи считают неисправность электросети и короткое замыкание. Криминалисты осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Прокуратура Московской области взяла на контроль установление всех обстоятельств трагедии.

Ранее в Невском районе при пожаре в коммунальной квартире погиб 2,5-месячный ребенок. Родители оставили его на подоконнике.

Фото: Piter.TV