СК раскрыл новые детали гибели младенца при пожаре в Невском районе

Родители оставили младенца на подоконнике при пожаре в Петербурге.

В Невском районе Петербурга при пожаре в коммунальной квартире погиб 2,5-месячный ребенок. Его 36-летняя мать и 39-летний отец выжили после прыжка из окна 6-го этажа, однако получили ожоги и переломы и находятся в реанимации.

Пожар произошел в ночь на 2 октября в доме в 3-м Рабфаковском переулке. Как сообщает "КП-Петербург", дверь комнаты, где находилась семья, была заперта изнутри. Родители не смогли найти ключ и решили выбраться из горящей квартиры через окно. Ребенка они оставили на подоконнике.

В настоящее время родители не могут дать показания из-за состояния здоровья. Следствию еще предстоит установить, почему дверь оказалась заперта и при каких обстоятельствах взрослые покинули помещение без ребенка.

Утром ГСУ СК РФ по Петербургу опубликовало фотографии с места происшествия. На них видны обгоревшие мебель и бытовая техника, а стены и другие поверхности покрыты копотью. По предварительным данным следствия, электрооборудование в квартире находилось в исправном состоянии.

Предполагаемый очаг возгорания находился на диване. Для установления точной причины пожара и всех обстоятельств трагедии назначен комплекс экспертиз.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Ход расследования и установление причин произошедшего находятся на контроле прокуратуры.

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Фото: Piter.TV