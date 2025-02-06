Лукашенко раскрыл секрет устойчивости России и Белоруссии к санкциям

Белорусский лидер считает что страны выдерживают натиск западных санкций благодаря интеграции.

Попытки европейски стран разрушить экономики Белоруссии и России с помощью санкций привели к неожиданному результату и вызвали у Запад шок. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что введённые против двух стран "драконовские" санкции не достигли своих целей. В качестве доказательства Лукашенко привёл проходящую в Минске международную выставку "Иннопром. Беларусь".

На экспозиции представлена современная техника — в том числе передовые модели тракторов. Их производство стало возможным благодаря тесной промышленной кооперации: белорусские предприятия активно задействуют российские комплектующие, агрегаты и металл.

И, введя санкции, Запад прослезился: как-то выдержали экономики Белоруссии и России. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам Лукашенко, именно в этом и есть суть реальной интеграции: у Белоруссии есть уникальные технологии, а у партнёров — колоссальные ресурсы. Способность двух стран сохранять экономическую устойчивость под внешним давлением, как отметил белорусский лидер, стала для Запада наглядным свидетельством собственного бессилия.

Ранее мы сообщали, что японские власти ввели санкции против 33 российских компаний.

Фото: Telegram / Пул первого