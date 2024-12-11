Зеленский ввел санкции в отношении Эрмитажа

Под их действие также попали музеи в Крыму.

Как сообщает издание "Крым24", президент Украины ввел санкции в отношении генерального директора и ряда сотрудников Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Помимо прочего Владимир Зеленский лишил крымский Музей-заповедник "Херсонес Таврический" всех украинских государственных наград.

Конкретно, указ Зеленского запрещает любые формы торговой кооперации с музеями, а также проведение любых официальных визитов на их территории и передачу каких-либо технологий.

По данным журналистов, санкции также распространились на Центральный музей Тавриды и Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедние. Подотчетный Российской Академии наук Институт археологии Крыма тоже понес "санкционные потери". Его директор – Вадим Майко – указом президента Украины попал под ограничения.

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Фото: Piter.TV