Песков ответил на вопрос, считает ли Путин Зеленского врагом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, считает ли глава государства Владимир Путин украинского лидера Владимира Зеленского врагом. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Пескова, в этом вопрос "не может и не должно быть места эмоциям". Он подчеркнул, что анализ с российской стороны говорит, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.
Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Ранее Песков высказался о возможности Ялты-2 и неизбежной многополярности.
Фото: Piter.tv
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