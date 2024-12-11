По его словам, в этом вопрос "не может и не должно быть места эмоциям".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос, считает ли глава государства Владимир Путин украинского лидера Владимира Зеленского врагом. Об этом он сообщил журналистам.

По словам Пескова, в этом вопрос "не может и не должно быть места эмоциям". Он подчеркнул, что анализ с российской стороны говорит, что Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности.

Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков высказался о возможности Ялты-2 и неизбежной многополярности.

Фото: Piter.tv