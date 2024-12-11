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Песков высказался о возможности Ялты-2 и неизбежной многополярности

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В Кремле указали на необходимость обсуждения конфигурации мировых дел.

Переход от однополярного к многополярному миру будет длительный и мучительный, так как существующие сейчас гегемоны не хотят отказываться от своей роли и цепляются за неё. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле заметили, что фактор многополярности невозможно будет игнорировать, а наоборот, следует ориентироваться, хотя на геополитической арене предстоят еще обсуждения по будущей конфигурации мировых дел.

Отдельно взятый полюс не в состоянии обеспечивать безопасность и стабильность в мире.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле ответили на вопрос об удерживаемой в США дипсобственности России.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, ялта-2, ялтинская конференция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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