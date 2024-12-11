Дмитрий Песков оценил вероятность возвращения дипломатической собственности Росии Варшавой и Вашингтоном.

Новой американской администрацией при президенте-республиканце Дональде Трампе пока что не принималось никаких решений о возможности возвращения Москве ее дипломатической собственности. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Кремле оценили возможность возврата конфискованной российской собственности в Польше и США. В отношении Варшавы дипломатами будут предприниматься все возможные меры реагирования на проблему. Руководство нашей страны полагает, что европейская страна ограничена русофообской политикой.

Это зависит от решений, которые будут приниматься. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Наша собственность является незаконно удерживаемой США в нарушение всех норм и правил. Это та ситуация, которую мы имеем и де-факто, и де-юре. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков назвал очевидным продолжение поставок оружия США Украине.

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