В Кремле прокомментировали предложение Белого дома к Киеву передать редкоземельные металлы.

Москва считает очевидным продолжение поставок оружия Вооруженным силам Украины со стороны американской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом в Креме оценили предложение Белого дома к киевскому режиму о том, чтобы страна передала Вашингтону свои редкоземельные металлы в обмен на дальнейшую финансовую и военную помощь. В западных СМИ ранее сообщали, что поставки вооружения от США на Украину возобновились после непродолжительной паузы.

Очевидно, что поставки продолжаются. Собственно, об остановке поставок вооружения никто и не заявлял, поэтому эти поставки продолжаются. Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь Украине и тем самым способствовать завершению конфликта Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости