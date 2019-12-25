Силы ПВО продолжают работу.

Силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Как отметил глава региона, боевая работа подразделений не прекращается — ситуация остаётся напряжённой, а расчёты ПВО продолжают отслеживать воздушную обстановку. Ранее сообщалось о ликвидации 18 БПЛА ВСУ.

В Петербурге сохраняется угроза атаки беспилотников — город находится в зоне повышенного внимания профильных служб. В этих условиях в аэропорту Пулково продолжают действовать временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)