Силы противовоздушной обороны сбили 30 беспилотных летательных аппаратов над территорией Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Как отметил глава региона, боевая работа подразделений не прекращается — ситуация остаётся напряжённой, а расчёты ПВО продолжают отслеживать воздушную обстановку. Ранее сообщалось о ликвидации 18 БПЛА ВСУ.
В Петербурге сохраняется угроза атаки беспилотников — город находится в зоне повышенного внимания профильных служб. В этих условиях в аэропорту Пулково продолжают действовать временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)
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