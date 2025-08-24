Над Ленобластью сбили 18 дронов, отражение атаки ВСУ продолжается.

На территории Санкт‑Петербурга объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в канале оперативного оповещения населения города в MAX.

В связи с угрозой жителям стоит учитывать вероятность перебоев в работе мобильного интернета — это может повлиять на доступность онлайн‑сервисов и скорость передачи данных.

Дополнительные меры безопасности приняты в воздушной гавани Северной столицы. В аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Угроза атаки БПЛА такжей действует в Ленинградской области По последним данным силы ПВО сбили 30 украинских беспилоников.

Фото: Piter.TV