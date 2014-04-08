Угрозу БПЛА отменили в Петербурге и Ленобласти

Воздушная атака на Ленинградскую область, продолжавшаяся с субботы, завершилась. Как сообщил губернатор 47 региона Александр Дрозденко, в Кингисеппском районе были уничтожены еще два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Один дрон был сбит средствами противовоздушной обороны, другой — подавлен силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вблизи Ивангорода.

"Опасность БПЛА в Ленобласти снята", — заявил Дрозденко. Режим угрозы беспилотников также отменен и в Санкт-Петербурге. В связи с нормализацией обстановки аэропорт Пулково возобновил работу в штатном режиме.

"Аэропорт Пулково возобновил обслуживание рейсов" официальный представитель Росавиации Артем Кореняко

По его данным, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Работа воздушной гавани осуществляется по согласованию с соответствующими органами.

Напомним, что атаки на регион начались днем ранее, 23 августа. Первый БПЛА был уничтожен в Тосненском районе, затем там же сбили еще три аппарата. Ночью атаки продолжились: над портом Усть-Луга силы ПВО перехватили 10 дронов. Падение их обломков вызвало возгорание на терминале "НОВАТЭК", информацию о котором позже подтвердили власти.

Фото: Pxhere