Число беспилотников, сбитых над Петербургом и Ленобластью, достигло восьми

Воздушное пространство Ленинградской области сегодня стало объектом массированной атаки беспилотных летательных аппаратов. Силами противовоздушной обороны в течение дня было сбито не менее шести дронов в разных районах региона. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Первое предупреждение о возможном нарушении воздушной границы поступило в 14:10. В связи с этим в юго-западных районах Ленобласти была снижена скорость мобильного интернета. Первый беспилотник был уничтожен в 15:28 в небе над Тосненским районом. Спустя примерно два часа, в 17:09, силы ПВО ликвидировали еще три БПЛА в том же районе.

Позднее, в 17:49, по предварительным данным, были сбиты еще два аппарата — в небе над Киришами и Гатчиной. Как подчеркнул губернатор, в результате всех инцидентов разрушений и пострадавших на земле нет. Учитывая напряженную обстановку, Александр Дрозденко призвал жителей региона воздержаться от нахождения вблизи промышленных зон и предприятий, а также от посещения общественных мест. В 17:58 было дано поручение о переводе всех структурных подразделений на режим повышенной готовности.

Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в Северной столице вечером были сбиты беспилотники в Красносельском и Пушкинском районах. Разрушений и пострадавших нет.

Фото: Pxhere