Ночью 6 июня над Ленобластью сбили 144 вражеских беспилотника

Аэропорт Пулково на несколько часов прекратил приём и выпуск рейсов, было задержано 17 рейсов.

В ночь на субботу, 6 июня, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была объявлена угроза беспилотных летательных аппаратов. Оперативный штаб под руководством губернатора Александра Беглова рекомендовал горожанам оставаться в домах и не выходить на улицу.

Аэропорт Пулково временно прекратил приём и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полётов, сообщили в Росавиации. По данным пресс-службы аэропорта, 17 рейсов задерживались на два и более часа, три вылета были отменены. С запасных аэродромов ожидали прибытия 13 бортов. Около 10 утра ограничения сняли, аэропорт вернулся к штатной работе.

В Ленинградской области силами ПВО отразили массированную атаку. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что сбито 144 беспилотника. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. В последнем возник пожар на объекте Министерства обороны, часть жителей временно эвакуировали. По словам Дрозденко, разрушений нет, зафиксированы лишь незначительные повреждения — посечение осколками фасадов домов и стёкол. Пострадавших нет.

Угроза БПЛА в Петербурге была отменена около 10 утра. Аналогичное сообщение поступило и из Ленинградской области. Пока ещё возможны перебои в работе мобильного интернета.

Ранее Piter.TV сообщал, что Полянский допустил конфронтацию России с НАТО из-за атаки БПЛА на Петербург.

Фото: Piter.TV