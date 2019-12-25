Японка 2000 раз отменила заказ в интернет-магазине и попала в тюрьму

Свои действия она объяснила тем, что снимала накопившийся стресс.

Жительницу Осаки подозревают в воспрепятствовании работе магазина после того, как она свыше 2000 раз оформляла заказы, а потом их отменяла. Об этом сообщило The Mainichi.

Полицейские задержали сотрудницу ресторана Маю Ёсида, которая с июля 2024 года по май 2025 года в больших количествах заказывала фигурки и другую сувенирную продукцию по популярной манге One Piece. Однако спустя время женщина не оплачивала покупки или отказывалась получать их при доставке.

На допросе японка объяснила свои действия тем, что это ей помогало снять накопившийся стресс. Следователи установили, что для оформления заказов женщина использовала более 200 различных аккаунтов. В одних случаях она не вносила оплату до истечения срока, в других не забирала посылки, выбирая оплату при получении.

Расследование продолжается. Полицейским предстоит установить полный ущерб, который японка могла причинить компании.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)