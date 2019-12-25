Захарова: Японии нужно прилично себя вести для допуска ее граждан на Курилы

Токио рассчитывает на возобновление поездок для посещений могил родственников.

Властям Японии, желающим возобновить безвизовый режим на Курилы для граждан, следует вспомнить о дипломатии и начать прилично себя вести. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат оценила желание японской стороны возобновить соглашения с РФ об облегченном посещении Южных Курил.

Просто надо прилично себя вести, помнить о том, что существует дипломатия, и перестать создавать дополнительные проблемы ко всем, которые уже созданы ими в двусторонних отношениях. Мария Захарова, официальный представитель МИД

Ранее в Японии выразили возмущение по поводу новой карты мира в реальном масштабе, одобренной Генассамблеей ООН. Властей не устроило, что Курильские острова признали российской территорией.

Ранее в МИД РФ заявили, что проблема Курильских островов искусственно навязана японцам.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)