Захарова назвала выступление Канье Уэста в Петербурге недопустимым

Дипломат напомнила, что рэпер в течение четырех лет занимался прославлением нацизма.

Американский исполнитель Канье Уэст, открыто поддерживающий нацизм, не может приезжать с концертами не только в Санкт-Петербург, но и ни в какой другой российский город. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Канье Уэст последние четыре года открыто занимался прославлением нацизма. По ее словам, многие люди были этим шокированы.

Он пел песни про Гитлера, он продавал мерч, то есть сувенирную различную продукцию от своей компании, от своего имени, со свастикой, связанными с нацизмом, то есть прямо с Третьим Рейхом. Он зиговал. То есть это был абсолютно четкий - не какой-то разовый, а четкий посыл. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что выразила мнение, связанное "с нашей принципиальной позицией неприятия нацизма, гитлеризма и фашизма".

Ранее стало известно, что в Петербурге отменили концерты рэпера Канье Уэста, которые планировалось провести 10 и 11 октября.

Фото: МИД России