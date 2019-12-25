Шпион из Омска получил 17 лет колонии за работу на украинские спецслужбы

Мужчина также призывал в соцсетях к совершению терактов на предприятиях.

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Омска, который передавал информацию на Украину. Россиянина признали виновным по делу о государственной измене в форме шпионажа, сообщила в управлении ФСБ по региону.

Установлено, что мужчина передавал информацию представителям украинских спецслужб, которая касалась объектов омского НПЗ с целью организации теракта с применением беспилотников. Также правоохранители нашли призывы шпиона к пользователям Сети совершать тераты на стратегически важных предприятиях Омской области.

Житель Омска стал фигурантом уголовных дел по статьям "Публичные призывы в сети Интернет к осуществлению террористической деятельности" и "Государственная измена в форме шпионажа". Мужчину приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Ранее мы сообщали, что в Запорожской области задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в регионе.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)