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ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области

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По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли взрывное вещество и компоненты для его изготовления.

Сотрудники ФСБ РФ задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по региону.

Отмечается, что задержанный действовал по заданию спецслужб Украины. Он осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. Злоумышленник передавал данные через мессенджеры Telegram и Threema. Позже гражданин "осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства".

По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли взрывное вещество и компоненты для его изготовления. Возбуждены два уголовных дела по статьям "совершение теракта" и "госизмена".

Ранее ФСБ опубликовала видео с признанием задержанных за подготовку терактов в Дагестане.

Видео: УФСБ России по Запорожской области

Теги: задержание, запорожская область, теракт, фсб россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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