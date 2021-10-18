ФСБ задержала россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области

По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли взрывное вещество и компоненты для его изготовления.

Сотрудники ФСБ РФ задержали россиянина, планировавшего устроить теракт в Запорожской области. Об этом сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по региону.

Отмечается, что задержанный действовал по заданию спецслужб Украины. Он осуществлял сбор и передачу украинской стороне сведений в отношении должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области. Злоумышленник передавал данные через мессенджеры Telegram и Threema. Позже гражданин "осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства".

По месту жительства фигуранта обнаружили и изъяли взрывное вещество и компоненты для его изготовления. Возбуждены два уголовных дела по статьям "совершение теракта" и "госизмена".

Ранее ФСБ опубликовала видео с признанием задержанных за подготовку терактов в Дагестане.

Видео: УФСБ России по Запорожской области