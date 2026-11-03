ФСБ показала кадры задержания жителя Мелитополя по делу о госизмене

Мужчина передавал данные об объектах Запорожья и Херсонской области Украине.

Российские силовые структуры продемонстрировали оперативные кары с задержания жителя города Мелитополя за передачу киевскому режиму данных об объектах военной полиции. Соответствующее заявление сделали российские силовые структуры журналистам от 3 ноября. Известно, что по заданию иностранного куратора мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

Фигурант расследования пойман при попытке выезда на украинскую территорию. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. По решению судебной инстанции подозреваемый помещен под стражу.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ России