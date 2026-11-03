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ФСБ показала кадры задержания жителя Мелитополя по делу о госизмене

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Мужчина передавал данные об объектах Запорожья и Херсонской области Украине.

Российские силовые структуры продемонстрировали оперативные кары с задержания жителя города Мелитополя за передачу киевскому режиму данных об объектах военной полиции. Соответствующее заявление сделали российские силовые структуры журналистам от 3 ноября. Известно, что  по заданию иностранного куратора мужчина собирал и передавал сведения о местах дислокации объектов территориальных органов военной полиции в Запорожской и Херсонской областях.

Фигурант расследования пойман  при попытке выезда на украинскую территорию. Сейчас в его отношении ведется уголовное дело по статье 275 УК РФ за государственную измену. По решению судебной инстанции подозреваемый помещен под стражу.

ФСБ изъяла партию FPV-очков с СВУ вместо кулеров.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России

Теги: госизмена, запорожская область, запорожье, мелитополь, новые регионы, фсб
Категории: События на Украине, Мировые новости, Новости России, Терроризм, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Картина дня,

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