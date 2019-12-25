Пельмени популярных марок не прошли проверку в магазинах Петербурга.

Проверка замороженных пельменей выявила несоответствия заявленному составу и недостатки маркировки. Некоторые производители использовали обозначение "фермерские", хотя продукцию выпускали промышленные предприятия.

Эксперты организации "Общественный контроль" проверили замороженные пельмени, представленные в магазинах Петербурга. В нескольких образцах обнаружили нарушения состава и маркировки, а отдельные производители, по оценке специалистов, вводили покупателей в заблуждение, позиционируя промышленную продукцию как фермерскую.

В частности, на упаковке пельменей "Блэк" торговой марки "А. Н. Герасименко" было указано, что они изготовлены из мяса категории А. Однако фактическое содержание белка составило 9,3 % вместо заявленных 13 %. Кроме того, надпись "Фермерское хозяйство" могла создать впечатление, что продукт произведён небольшим хозяйством. При этом изготовителем значилось промышленное предприятие АО "Эволюция питания".

У пельменей Midi Modi, которые продавались в магазине "Сезон", на упаковке не указали производителя.

По количеству начинки лидерами проверки стали пельмени "Домашние" торговой марки "Цезарь" от ООО "Морозко" — 57,7 %, "Домашние" от "Мираторга" — 55,8 %, а также "Сибирские" торговой марки "ВВ" от ООО "Деликатесы Сибири" — 54 %.

Требованиям проверки соответствовали образцы "Sибирская коллекция", "Атяшево", "Фабрика качества" и "Угощаев". По итогам исследования Роспотребнадзор объявил предостережения ООО "Мороз", АО "Эволюция питания" и ООО "Резерв", а также магазинам "Ашан" и "Сезон". В организации связали эти меры с выпуском и реализацией продукции ненадлежащего качества.

Ранее Piter.TV сообщал, что дворник в Петербурге ударил ножом посетителя магазина из-за замечания.

Фото: pxhere.com