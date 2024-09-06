Дворник в Петербурге ударил ножом посетителя магазина из-за замечания

Раненый мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, подозреваемый задержан полицией.

В Красногвардейском районе Петербурга дворник ударил ножом 40-летнего мужчину после конфликта у продуктового магазина. Потерпевший в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошёл ранним утром 21 февраля. Около 04:30 в полицию поступило сообщение о драке четырёх человек у дома № 4 по улице Евгения Шварца. Один из участников конфликта получил ножевое ранение. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили 40-летнего мужчину. В тяжёлом состоянии его госпитализировали бригадой скорой помощи.

Оперативники установили и задержали подозреваемого в тот же день в 13:43 по месту жительства — в доме № 16 по проспекту Маршака. Им оказался 27-летний дворник Красногвардейского района, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. По предварительной информации, конфликт возник после того, как потерпевший сделал замечание дворнику по поводу его работы.

Возбуждено уголовное дело по пункту "з" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Фото: Piter.TV