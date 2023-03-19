После убийства в супермаркете ещё 36 иностранцев отправили в отделы полиции для проверки

В Выборгском районе проверили 11 торговых точек, в городе усилены антимиграционные рейды в магазинах.

Полиция Петербурга активизировала антимиграционные рейды в торговых точках города после драки со смертельным исходом в одном из супермаркетов. Накануне силовики проверили 11 магазинов крупного ритейлера в Выборгском районе, а также расположенные рядом заведения общепита.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, правоохранители искали нелегалов не только в торговых залах, но и на складах. Всего проверку прошли около сотни человек. Среди них оказались 36 иностранных граждан — всех их доставили в отделы полиции для дополнительной проверки по базам данных.

Однако нарушения миграционного законодательства оказались не единственной проблемой. В ходе рейда полицейские выявили факты работы охранников без необходимых лицензий. У шести охранников отсутствовали необходимые лицензии. Материалы были переданы полицией в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, где в отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Фото: Piter.TV