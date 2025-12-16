В ГД предлагают ввести для мигрантов обязательный стаж для права на больничный

Ярослав Нилов напомнил, чо самозанятые минимум полгода платят в Соцфонд, чтобы получить право на больничный.

Депутаты Государственной думы разработали проект, который устанавливает на российской территории требование для иностранцев отработать полгода для получения ими права на оплачиваемый больничный или декретный отпуск. Соответствующее заявление в интервью новостному агентству "ТАСС" сделал руководитель профильного комитета законодательного органа по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Депутат из нижней палаты парламента пояснил, что сейчас документ находится на отзыве в федеральном правительстве. Согласно действующим законам страны, самозанятые граждане России для получения больничного должны минимум полгода уплачивать взносы в Социальный фонд, тогда как трудоустроенные мигранты могут взять больничный сразу же, без социального стажа.

Он завтра может оформиться на работу, быть застрахованным лицом и уйти в отпуск по уходу за ребенком. У него жена родила, а он идет в отпуск по уходу за ребенком, получает пособие и продолжает еще работать. Справедливо? Нет, не имея никакого социального страхового стажа. То же самое отпуск по беременности и родам. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ.

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Фото: Telegram / ТАСС