Губернатор Петербурга отметил вклад Хуснуллина в развитие страны

Беглов поздравил Марата Хуснуллина с 60-летием.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина с 60-летием. Текст поздравления опубликовала пресс-служба Смольного.

Беглов отметил заслуги Хуснуллина в дорожном строительстве, обновлении инфраструктуры, жилищном строительстве и цифровизации отрасли. В поздравлении говорится, что юбиляр посвятил себя служению России, решая масштабные задачи от преобразований в Татарстане и Москве до стратегического управления развитием страны.

Губернатор подчеркнул, что поддержка Хуснуллина важна для Петербурга. При его участии в городе реализуются крупные транспортные и инфраструктурные проекты. Беглов назвал Хуснуллина талантливым руководителем, умеющим объединять команду, и пожелал ему здоровья, энергии и новых успехов.

Хуснуллин: регионы получили право принимать участие в развитии федеральных дорог.

Фото: Правительство России